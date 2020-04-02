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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إغلاق الدائرى جزئيًا لمدة شهرين لتوسيعه

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:39 م
الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور
شيماء حسين
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تجرى الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية بالطريق الدائري، في المسافة من محور سعدالدين الشاذلى حتى طريق إسكندرية الزراعى، بسبب أعمال توسع وتطوير الطريق التى تستغرق شهرين، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط التحويلات لرصد أى معوقات بالمنطقة.

وستكون الأعمال بمنطقة مدخل ومخرج محور سعدالدين الشاذلى من وإلى الطريق الدائرى والتى تستلزم تحويلات مرورية القادم من أعلى كوبرى السويس متجهًا إلى محور سعدالدين الشاذلى اتجاه طريق الإسماعيلية ومدينة العبور، ثم تحويل الحركة المرورية من الطريق الداعم إلى الدائرى الرئيسى، واستكمال السير بالطريق الدائرى الرئيسى حتى تجاوز أعلى نفق سعدالدين الشاذلى ثم دوران أحمد جلال بعد مسافة 700 متر، والعودة اتجاه أعلى كوبرى السويس ثم يمينًا عبر مخرج نفق سعدالدين الشاذلى اتجاه طريق الإسماعيلية ومدينة العبور.

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