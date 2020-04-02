إغلاق الدائرى جزئيًا لمدة شهرين لتوسيعه

تجرى الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية بالطريق الدائري، في المسافة من محور سعدالدين الشاذلى حتى طريق إسكندرية الزراعى، بسبب أعمال توسع وتطوير الطريق التى تستغرق شهرين، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط التحويلات لرصد أى معوقات بالمنطقة.وستكون الأعمال بمنطقة مدخل ومخرج محور سعدالدين الشاذلى من وإلى الطريق الدائرى والتى تستلزم تحويلات مرورية القادم من أعلى كوبرى السويس متجهًا إلى محور سعدالدين الشاذلى اتجاه طريق الإسماعيلية ومدينة العبور، ثم تحويل الحركة المرورية من الطريق الداعم إلى الدائرى الرئيسى، واستكمال السير بالطريق الدائرى الرئيسى حتى تجاوز أعلى نفق سعدالدين الشاذلى ثم دوران أحمد جلال بعد مسافة 700 متر، والعودة اتجاه أعلى كوبرى السويس ثم يمينًا عبر مخرج نفق سعدالدين الشاذلى اتجاه طريق الإسماعيلية ومدينة العبور.