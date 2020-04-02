30 وفاة و6211 إصابة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية صباح اليوم الخميس عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 30 حالة، بعد وفاة أربع حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووفقا للبيانات التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 6211 حالة، 107 منهم في حالة خطيرة.وبداية من اليوم سيكون على أي إسرائيلي يغادر منزله أن يرتدي قناعا للوجه في الأماكن العامة.