ارتفاع طفيف فى أسعار النفط العالمية

كشفت بيانات التداول، صباح اليوم الخميس، عن وجود ارتفاع في أسعار النفط، وذلك متأثرا بارتفاع شهده مزيج نفط خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط.وبحسب بيانات التداول صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو بنسبة 6.02%، إلى 26.23 دولار للبرميل الواحد.كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر مايو بنسبة 4.87% لتصل إلى 21.30 دولار للبرميل.وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20%، مطلع الشهر الجاري، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات "أوبك" مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن زيادة خفض الإنتاج.