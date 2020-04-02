رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: التستر على أى عنصر من الجماعة الإرهابية خيانة للوطن

الخميس 02/أبريل/2020 - 03:37 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا سمعنا وقرأنا عبر التاريخ عن نماذج كثيرة من العمالة والخيانة، والأُجراء والخونة والعملاء، لكننا لم نسمع ولم نقرأ عبر التاريخ الإنساني عن خونة وعملاء وأُجراء انسلخوا من كل معاني الإنسانية والوطنية ووصلوا إلى منتهى درجات الانحطاط على هذا النحو الذي يقوم به أبواق جماعة الإخوان من الخونة والعملاء والأُجراء من حيث الوقاحة وعدم الحياء لا من الله ولا من الخلق، وكأنهم لا أهل لهم ولا ملة، وحقًا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: « إذا لم تستح فاصنع ما شئت ».

وأضاف وزير الأوقاف، أن هذه الجماعةَ وعناصرَها المجرمة أبوابُ فتنة وشر حيث كانوا، وحيث حلوا، وحيث ارتحلوا، وأن الحل الوحيد هو استئصال هذه الجماعة تنظيمًا وفكرًا لنخلّص البشرية من شرها، مشددًا على أن التستر على أي عنصر من عناصر هذه الجماعة الإرهابية هو خيانة للوطن؛ لأن هذه الجماعة بعناصرها المجرمة لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية ولا بديمقراطية، وهو ماظهر للعيان رأْي العين في العام الأسود لحكم المرشد وما شهده عام حكمهم الأسود هذا من تمييز عنصري ضد غير المنتسبين للجماعة، وإقصاء مقيت لم يشهد التاريخ مثله.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، أن الإخوان يعتقدون زورًا وبهتانًا بأنهم جماعة الله المختارة، مع أنها لا تعدو كونها جماعة أجيرة ضد دينها وأوطانها، مما يتطلب من علماء الدين المخلصين والمفكرين والمثقفين والإعلامين الوطنيين جميعًا العمل الجاد والدءوب والمتواصل لكشف طبيعة هذه الجماعة وتعريتها وطنيًا ومجتمعيًا حتى نقي أوطاننا من شرها وسمومها، وخبثها ومكرها، وعمالتها وخيانتها.

موضوعات متعلقة

رسالة مهمة من وزارة التربية والتعليم للمجتمع المصرى

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 1-4-2020 في الأسواق

«الأزهر للفتوى»: الامتناع عن الحجر الصحى حرام شرعًا

بعد اتهامها بـ"العنصرية".. تعليق جديد من حياة الفهد على "رمي الوافدين في الصحراء"

الصور

image description

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

مصادر تنفى تظاهر مواطنين بإحدى قرى محافظة الغربية بسبب كورونا

إصابة وزير الصحة الإسرائيلى وزوجته بفيروس كورونا

«الصحة»: 69 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فى مصر

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

بيع لوحة للفنان المغربى محمد المليجى بـ5 ملايين درهم فى لندن

إصدارات قصور الثقافة مجانًا فى مبادرة الثقافة بين إيديك

باحث سورى يطلق جائزة لأفضل رواية تكافل إنسانى

خريطة برامجية كاملة لـ«القومي لثقافة الطفل» على يوتيوب