استشاري مناعة: عادة الفيروسات ألا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إن مرض الدرن عبارة عن بكتيريا ونأخذ له تطعيما في أول سنة من العمر، وهو عبارة عن بكتيريا يتم إضعافها وهو عبارة عن منشط للمناعة.وأضاف خلال مداخلة مصورة مع برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن تطعيم الدرن يقوي مناعة الجسم، ولكن ليس تطعيما ضد فيروس كورونا المستجد.وأوضح أن الفكرة التي تسعى إليها كل الدول الأوروبية هو الوصول لأصل منع تطور المرض، خلال الأعوام القادمة، ومعنى ذلك أن الفيروس لن ينتهي ومستمر معنا ولكن وجوده معنا لن يكون بنفس الشكل القوي، وسيكون فيروس ضعيفا، والظهور الأول لأي فيروس يكون شرسا وجائحا.وتابع، أنه في علم الفيروسات كل واحد منها له طابع وشكل مختلف عن غيره، مثل فيروس إيبولا، أصاب إفريقيا، ولكن كانت الإصابة به في أوروبا وأمريكا بأعداد محدودة جدًا، وفي العادة الفيروسات تكون لها علاقة بدرجات الحرارة، فهي لا تتحمل درجات الحرارة العالية، فالفيروسات تعشق البلاد الباردة.