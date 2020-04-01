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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفيضانات تضرب إيران وتقتل 21 شخصا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:21 م
الفيضانات
الفيضانات
منار أحمد
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قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ اليوم الأربعاء، إن الفيضانات في ايران التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة، خلفت 21 قتيلا ومفقودا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جائحة فيروس كورونا.

وقال مجتبى خالدي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "سنا" إن 22 شخصا أصيبوا أيضا ومعظم الضحايا في المحافظات الجنوبية والوسطى، مضيفا أن 11 شخصا لقوا حتفهم في محافظة فارس وثلاثة في هرمزجان وقم وقمين في سيستان وبلوشستان وواحد في بوشهر وخوزستان.

وقتلت الفيضانات الاسبوع الماضي 12 شخصا وحذر خالدي من هطول مزيد من الامطار الغزيرة، وتقاتل إيران واحدة من أكثر حالات تفشي فيروس كورونا في العالم، حيث قتل 3036 شخصًا وأصيب 47593.

وفي مارس وأبريل من العام الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في مقتل 76 شخصًا على الأقل في إيران.، وفي ذلك الوقت، قدر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تضرر 10 ملايين شخص، ووصف الفيضانات بأنها "أكبر كارثة تضرب إيران منذ أكثر من 15 عامًا".

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