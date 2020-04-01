التحقيق مع سائق دهس طفلا في التبين

تباشر نيابة مايو والتبين الجزئية بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع سائق سيارة نقل، دهس طفلًا أثناء قيادته بسرعات زائدة عقب تسليم نفسه للشرطة.وتلقى المقدم محمد بكري، إشارة من المستشفى العام، يفيد باستقبال جثة الطفل "ز. س"، "15 سنة"، ومقيم بمنطقة التبين البلد، وبالكشف المبدئي تبين وجود كسور في أنحاء متفرقة من الجسد، ونزيف داخلى، ما أدى للوفاة.وانتقلت قوة من مباحث القسم لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الطفل الضحية الطريق، قامت سيارة نقل بدهسه، ولاذت بالفرار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.