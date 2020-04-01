روبوت يطلب من المتسوقين شراء ما يحتاجونه فقط «فيديو»

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يظهر تجول روبوت بين المتسوقين في ألمانيا، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.ويطلق عليه الروبوت فلفل ويتجول بين المتسوقين لينصحهم بإبقاء مسافة كافية بينهم، ويطلب منهم عدم شراء جميع المنتجات وأخذ ما يحتاجونه فقط.يُشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع أمس الثلاثاء، إلى 61913، فيما قفز عدد الوفيات إلى 583 شخصًا، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".كما أظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 4615 مقارنة باليوم السابق، فيما قفز عدد الوفيات بواقع 128 حالة.