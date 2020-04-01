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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روحاني: إيران تجاوزت ذروة تفشي كورونا في البلاد

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:22 ص
حسن روحاني
حسن روحاني
منار أحمد
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أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، أن بلاده تجاوزت مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا في المحافظات، قائلًا: نشهد منحنى تنازليًا من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال إن هناك تراجعًا لتفشي الفيروس في بعض المحافظات الإيرانية، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني يلبي بشكل جيد توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وأضاف: "اتخذنا قرارات صارمة حتى الآن، وقد نتخذ قرارات أكثر صرامة إذا اقتضت الحاجة للحد من انتشار كورونا".

وكانت قد سجلت إيران، الثلاثاء، 141 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2898 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إنه تم تسجيل 3111 إصابة إضافية خلال الـ 24 ساعة، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية للإصابات باتت 44،606 حالات.

كما أشار جهانبور إلى أن 3703 أشخاص ممن هم في المستشفيات حالتهم حرجة، في حين شفي 14.656 شخصًا.




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