استشاري وبائيات: الجهود المبذولة لمكافحة كورونا ستظهر خلال أيام

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك دول من منطقة الشرق المتوسط المرض يتفشى فيها بشكل سريع وأولها إيران حيث وصل عدد على الحالات إلى ما يقارب الأربعين ألفًا حتى الآن.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "باكستان سجلت 1600 حالة حتى أمس، والسعودية 1300 حالة ومعظم الدول تتراوح فيها الحالات إلى المئات".وتابع: "كثير من الإجراءات في معظم دول العالم سيظهر أثرها خلال الأيام المقبلة والكل مطالب بالمزيد من الإجراءات، ويوجد أداة تسمى تقييم المخاطر لتقييم الوضع الصحي للمواطنين من الأماكن الموبؤة وكذلك الدول المحيطة بها"، مشيرًا إلى أن العالم كله الآن يعتبر دولة واحدة ووجود دولة واحدة موبؤة تمثل خطرًا على العالم كله ونجد الصين رغم انتهاء الأزمة فيها إلا أن الإجراءات بها مازالت مشددة.