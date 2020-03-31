حبس صاحب شركة تعبئة مستلزمات طبية في حلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس صاحب شركة تعبئة مستلزمات طبية ومنظفات، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لإدارته شركة دون ترخيص وحيازة مواد خام مجهولة المصدر.وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها حيازة صاحب شركة لتعبئة المستلزمات الطبية والمنظفات دون ترخيص؛ كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمنظفات مجهولة المصدر، بقصد إعادة تعبئتها مستخدمًا علامة تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.و بالتفتيش عثر على " 3 طن مواد خام وسولفات، 980 لتر مطهر يد، 90 كيلو جرام صودا، 250 لتر كحول، 80 لتر خام منظف يد مادة خامة، 340 كيلو جرام كلورخام، 120 كيلو جرام خام روائح عطرية مادة خام، 56 كيلو جرام يوريك أسيد، 580 عبوة مطهر أجهزة وأدوات طبية"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.