«صلى العصر جماعة».. الأوقاف تنهي خدمة إمام بالمنوفية

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنوفية، بعد مذكرة تفيد فتحه مسجد أولاد علام بقرية الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وإمامة الناس في صلاة العصر الخميس 26 مارس وإلقاء درس مخالفًا لجميع التعليمات.ووجه وزير الأوقاف، مديرية أوقاف المنوفية بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة، كما كلّف الشئون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف المنوفية بعمل بلاغ للنائب العام بقيام المذكور بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة، ووجه بصرف مكافأة عاجلة قدرها ألف جنيه للمفتش الذي حرر المخالفة.وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.وتؤكد وزارة الأوقاف أيضا على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، لافتة إلى أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.