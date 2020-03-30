بحملات ومبادرات مستمرة.. الداخلية تفعل إجراءات الحد من كورونا

رجال الداخلية دائما حاضرون وجاهزون للزود عن وطنهم في وقت الأزمات والشدائد، حيث اتخذت أجهزة الأمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا ضمن خطة الدولة للقضاء عليه.وقد رصدت أجهزة الأمن كافة الصفحات التي تبث الشائعات، على مدار الساعة بشأن فيروس كورونا والتي من شأنها تخويف وإرهاب المواطنين من خلال ترويج أخبار مغلوطة وكاذبة.كما شن رجال وزارة الداخلية حملات أمنية مفاجئة استهدفت أوكار تخزين السلع الخاصة بكورونا والتي تضم (الكمامات، والكحوليات، والجل المطهر) والتي يقوم التجار بحجبها عن السوق مما يؤدي لارتفاع أسعارها، ونجح رجال الأمن في توجيه عدة ضربات قاضية لتلك الأوكار في عدة محافظات.لم تتوقف تلك الاجراءات عن هذا الحد، بل حرصت وزارة الداخلية على توفير غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقى بلاغات كبار السن وذوي الاحتياجات والبلاغات الطارئة، للتوجه إليها وسرعة التعامل معها تحقيقا لمبدأ ترسيخ حقوق الإنسان والمواطن والتي لاقت استحسان كبيرا بين كافة المواطنين.أيضا رصدت أجهزة الأمن عددا من النصابين الذين حاولوا استغلال أزمة كورونا وأحوال العمالة اليومية للنصب على المواطنين، عن طريق إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات حصولهم على إعانة مقابل مبلغ مالي.كما تشن أجهزة الأمن حملات على مدار الساعة للحرص على عدم تواجد تي تجمعات خوفا على الصحة العامة للمواطنين، والعمل على غلق كافة التجمعات والمولات، والكافيهات والمطاعم والتزام كافة أصحاب المحلات والسلع الأساسية بأوقات بدء الحظر، فضلا عن السماح لاصحاب الصيدليات فتح محالهم على مدار 24 ساعة.كما أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس – عيد لبيب خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – أسبنس – كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية– الفرجانى – المحلاوى – هايبر وان – أوسكار – أكسبشن – الشرق) بإجمالى عدد (18) سلسلة بـ(776) فرع على مستوى الجمهورية.ويتم ذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما – الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة – شاى العصارى – ريحانة – مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") على أن تكون السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" وإستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها فى أى وقت وعلى مدار الساعة دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فايروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.