«الصحة العالمية»: لا يوجد دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا

أكد الدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، أنه لا يوجد دواء محدد معتمد لعلاج فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك أدوية لم تتم الموافقة عليها حتى الآن إلى جانب أدوية أخرى تعالج أمراض غير كورونا.وأضاف أننا نحتاج لاختبارات سريرية ودراسات وإجراءات للوقوف على كفاءة تلك الأدوية واستخدامها بشكل صحيح، وذلك من كل الدول ومن بينها مصر.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته منظمة الصحة العالمية، الآن، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تقوم خلاله بعرض النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة في مصر بخصوص جائحة فيروس كورونا "كوفيد- ١٩"، حيث يناقش المؤتمر النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة لمصر بخصوص جائحة فيروس كورونا "COVID-19".يحضر المؤتمر الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة إيفان هيوتين، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة أميرة محسن، مسئول برنامج الاستعداد والتصدي للجائحة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.