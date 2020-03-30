وفاة المطرب العالمي جو ديفي بكورونا





تفاصيل وفاة جو ديفي بفيروس كورونا



وجاءت وفاته بعد يومين فقط من إعلانه أنه مصاب بفيروس كورونا وأنه يتلقى رعاية طبية.



وقال ديفي وقتها: "أنا وعائلتي نطلب احترام الخصوصية في هذا الوقت، نريد أن نذكّر الجمهور وجميع المحبين أن يكونوا حذرين خلال تفشي هذا الوباء".



وقد أطلق ديفي عددا كبيرا من الأغاني الناجحة خلال التسعينات من أبرزها "بيك أب مان" و"بروب مي أب بيسايد ذي جوكبوكس (إف آي داي)" و"جون دير غرين".



توفي مغني موسيقى "الكانتري" جو ديفي الحائز على جائزة غرامي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" عن عمر ناهز 61 عاما.وجرى الإعلان عن وفاة ديفي على صفحته في "فيسبوك" في منشور أفاد بأنه توفي الأحد "جراء مضاعفات ناتجة عن فيروس كورونا".