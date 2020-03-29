هذا الممثل كان مرشحًا لدور صلاح الدين الأيوبى قبل أحمد مظهر.. رد فعله مفاجأة

عرض تجسيد شخصية صلاح الدين الأيوبي على الفنان رشدي أباظة، لكنه اعتذر نهائيا، وكانت منتجة الفيلم "آسيا" تريد أن يذهب الدور لفنان محترف، فاتجهت للمفاضلة بين الفنان أحمد مظهر ورشدي أباظة.

في البداية كان الفنان أحمد مظهر مترددا في قبوله تجسيد شخصية صلاح الدين، وافق ثم تراجع، ورفض رشدي العرض بشكل نهائي، ورد ما تقاضاه كعربون قدره 500 جنيه، لتتجه السيدة "آسيا" إلى الفنان أحمد مظهر مرة أخرى.

ورفض الفنان رشدي أباظة لقيامه بتجسيد شخصية "الظاهر بيبرس" في فيلم وإسلاماه، وعلى الرغم من أنه كان دورا ثانويا في الفيلم إلا أنه كان هناك اتفاق مع المنتج رمسيس نجيب على أن يخرج له فيلما بالألوان عن حياة الظاهر بيبرس، وأنه يفضل أن يجسد حياة "بيبرس" مرتين مرة وهو مملوك لعز الدين أيبك الذي يؤديه عماد حمدي في فيلم "وإسلاماه" ومرة وهو ملك في الفيلم الذي يحمل اسمه.