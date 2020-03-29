عبادي الجوهر يستعيد ذكريات لحن «دروب العاشقين» لطلال مداح

استعاد الفنان السعودي عبادي الجوهر، ذكريات أول لحن لأغنية "كإنك حبيبي"، وهي من كلمات الأمير بدر، وكان وقتها في عمر السادسة عشر وسجلها في القاهرة.وقال خلال لقائه في برنامج "كربول كاريوكي"، مع الفنان هشام الهويش، والمُذاع عبر فضائية "اس بي سي"، السعودية، إنه عند عودته من القاهرة أراد أن يسمع اللحن لشخص يثق فيه وبالفعل أسمعها للفنان الراحل طلال مداح.وأضاف أشاد طلال باللحن جدًا الأمر الذي جعله يتابع التلحين وكان ذلك عام 1971، وتكررت التجربة مرات وأشاد بها مداح كثيرًا إلى أن شك عبادي أن طلال مداح يجامله فقال له هل رأيك حقيقي أم أنه من باب المجاملة؟، فعرض عليه أن يلحن له أغنية "دروب العاشقين"، وهي من كلمات لطفي زيني، وألحان عبادي الجوهر وغناء طلال مداح وكانت انطلاقه قوية لعبادي الجوهر بعدها.