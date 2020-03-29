التأديبية ترفض طعن أستاذ جامعي أضاف للطلاب موضوعات ليست بالمنهج

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأحد، بعدم قبول طعن أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات لإلغاء قرار مجازاته بعقوبة اللوم لخروجه عن التقاليد الجامعية الأصلية وإضافته لمقرر الطلاب موضوعات ثقافية غير موجودة بالمنهج.صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.وذكر الأستاذ الجامعي في طعنه، أن الجامعة أصدرت قرارا بعقابه عام ٢٠١٨، بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من خروجه على مقتضى العمل الوظيفي، على سند أنه أضاف لمقرر الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية موضوعات ثقافية غير موجودة بتوصيف المقرر.كما قام بنقل محتوى الفصول الخامس والسادس والثامن من مراجع أخري دون أن يلتزم عند النقل بقواعد الاقتباس العلمى.كما نسبت له الجامعة، تقديمه شكوى لرئيس الجامعة تضمنت ألفاظا وعبارات غير لائقة مثل اتهام عميد الكلية ومجلس الكلية بالتزوير والتدليس والمماطلة، مما دعا الجامعة لإصدار قرار مجازاته بعقوبة اللوم.وأكدت المحكمة، أن الأستاذ الجامعي لجأ للقضاء دون أن يقدم ما يفيد اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة على الرغم من مطالبة المحكمة له بذلك، ومن ثم يكون أغفل إجراء شكلي جوهري أوجب المُشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن، مما يستوجب عدم قبول الطعن شكلًا.