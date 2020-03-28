وزيرة الصحة: جاهزون لجميع السيناريوهات المتعلقة بـ«كورونا»

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة جاهزة لكافة السيناريوهات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حتى في أسوأ سيناريو.وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر الفضائية المصرية، أننا نجري عمليات تقصي للمخالطين للحالات المصابة ونجري لهم عزل ذاتي ومتابعة وفي حال تأكد إصابتهم بالفيروس يتم إدخالهم الحجر الصحي.وتابعت: "مصر تعمل وفق إجراءات احترازية قوية جدا لتجاوز مرحلة الذروة التي أشار لها العالم كافة، والإجراءات الحالية مهمة جدا ونحاول من خلالها الحصول على أقل عدد ممكن من الإصابات والوفيات نأخد كل حالة على أنها أول حالة لكي نعبر بالبلد لبر الأمان".ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن 70% من الحالات التي أصيبت بكورونا كانت من المخالطين، مشددة على أن مصر لديها استعدادات حتى في حالة "الجائحة"، سواء في الأجهزة أو المستشفيات، وإن الله شاء لا نصل لمعدلات الخطورة.كما أكدت خلال المداخلة أن نسب الإصابة بكورونا في الأقصر وأسوان، ضعيفة جدًا خلال الأسبوع الأخير، وذلك يعود إلى الإجراءات التي اتبعتها الدولة لحماية المواطنين والسائحين من الإصابة.