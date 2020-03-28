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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: قناة الجزيرة «مضللة».. والإعلام المصري لا يخدع أهله

السبت 28/مارس/2020 - 10:10 م
محمد الباز
محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن كيفية تلاعب قناة الجزيرة القطرية بالأخبار، وتشويه الدولة المصرية.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور"، إن قناة الجزيرة استعرضت خبر "مصر تمد إيطاليا بمساعدات طبية لمواجهة كورونا"، بشكل ملون، فكتبت: "مساعدات مصرية لإيطاليا.. مواجهة كورونا أم أهداف سياسية".

وأضاف أن القناة الأجيرة تناولت خبرًا لتقديم مساعدات روسيا لإيطاليا، فكتبت "مساعدات روسيا إلى إيطاليا.. القوة الناعمة في مواجهة كورونا".

وأكد "الباز" أن قناة الجزيرة مضللة، مناشدًا المواطنين بعدم أخذ أخبارهم من قناة الجزيرة، وأخذها من القنوات المصرية، معلقًا: "الإعلام المصري لا يخدع أهله".

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