وزير التعليم: استكمال المناهج فى العام الدراسى الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بحلول يوم الأحد القادم، ستكون هناك فصول افتراضية؛ ليستكمل الطلبة ما بين الصف الثالث الابتدائي والصف الثاني الإعدادي، الدراسة.وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه سيتم استبدال امتحانات نهاية العام الدراسي بمشروع لكل مادة، وتجرى بشكل فردي أو مجموعة لا تتجاوز 5 طلاب، وستكون عن المحتوى الذي درسوه حتى يوم 15 مارس.ولفت إلى أنه سيتم استكمال المناهج في العام الدراسي الجديد، واعتماد نتيجة التيرم الأول مع المشاريع البحثية.