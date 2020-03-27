تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في إقليم كردستان العراق

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان في العراق، اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فيما أكدت دائرة صحة محافظة المثنى تسجيل أربع إصابات بالفيروس.وذكرت الوزارة وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 34 عامًا في أربيل، والآخر لرجل 37 عامًا من محافظة حلبجة.من جانبه، أعلنت دائرة صحة محافظة المثنى عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.