الاتحاد الأوروبي يقدم 450 مليون يورو للمغرب لمكافحة «كورونا»

أكد الاتحاد الأوروبي تقديم 450 مليون يورو للمغرب لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت فضائية العربية.قرّر قادة الاتّحاد الأوروبي الخميس بضغط من إيطاليا التي تسجل أكبر عدد ضحايا في العالم بفيروس كورونا المستجد، أن يدرسوا خلال 15 يومًا تدابير مشتركة أكثر حزمًا لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي يواجهه التكتل بفعل الأزمة.وأعلن القادة في بيان مشترك "نحن ندرك تماما خطورة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19 وسنفعل كل ما هو ضروري لمواجهة هذا التحدي بروح من التضامن".وطلب القادة الأوروبيون من مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو "تقديم مقترحات في غضون أسبوعين" لإتاحة "تعزيز استجابتنا عبر تدابير جديدة في ضوء التطورات، وبهدف توفير استجابة شاملة".