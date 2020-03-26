الجيش التركي يدمر خيام اللاجئين لدفعهم نحو اليونان

وضعت قوات الجيش التركي والهلال الأحمر التركي، اللاجئين في مخيمات منطقة بازار كوله على الحدود اليونانية التركية أمام خيارين إما الحجر الصحي في سكن الطلاب أو الترحيل إلى إسطنبول، بحجة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المخيم.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان الخميس أن عناصر الجيش التركي مزقت عددا من الخيم والشوادر بهدف إجبار اللاجئين على إفراغ المنطقة.وأكد المرصد السوري أن النازحين يعاملون معاملة غير إنسانية، كما أن المنطقة تشهد حالات فوضى تزامنا مع غياب دور لأي منظمة إنسانية، وذلك بهدف إعادة اللاجئين إلى مناطقهم بسبب الإهمال المتواصل لهم.