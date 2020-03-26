محافظ المنيا يشيد بالتزام المواطنين بتنفيذ حظر التنقل

أشاد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، بالتزام أبناء المحافظة بتنفيذ قرار حظر التنقل والذي أقره مجلس الوزراء من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضح المحافظ أن الشوارع والطرق في مراكز المحافظة قد خلت من المواطنين منذ السابعة مساءً، كما التزم أصحاب المنشآت بالغلق في المواعيد المحددة، مما يؤكد وعي الأهالي واستجابتهم للدعوات التي أطلقتها الدولة، والإدراك الكامل لخطورة الإصابة بفيروس كورونا.كما أشاد " القاضي" بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة التزام المواطنين بتعليمات الحظر، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع اية حالات طارئة، مطالبا الأهالي بالاستمرار في الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم ومنعًا لانتشار العدوى.وشدد المحافظ على استمرار حملات التعقيم للمنشآت الحكومية، وتكثيف الحملات الرقابية على المقاهي والمحلات والكافيتريات وجميع المنشآت والمؤسسات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء، واستمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والسلع ومنع الاحتكاري جميع مراكز المحافظة.