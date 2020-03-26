تأجيل محاكمة 37 متهمًا بتزوير محررات رسمية.. 30 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، تأجيل محاكمة 37 متهمًا بتزوير محررات رسمية، وتقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين، وأسر شهداء الثورة لجلسة 30 أبريل.وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب في محررات رسمية، وهي التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية بطريق الاصطناع والتعديل والإضافة، بأن اتفقوا مع المجهول على تزويرها وساعدوه بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وأضاف القرار قيام المتهمين باستعمال المحررات المزورة بأن قدموها للمجلس القومي لرعاية المصابين، وأسر شهداء الثورة للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها، بالإضافة لقيام المتهمين بالاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قدموا المحررات المزورة للاحتجاج بصحتها.