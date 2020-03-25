رامي رضوان منتقدًا مؤتمر وزيرة الصحة: «بنقول بلاش تجمعات»

انتقد الإعلامي رامي رضوان مؤتمر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام؛ للحديث عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه كان مزدحمًا للغاية.قال رضوان، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية dmc، إن "المنظر النهاردة كان صعب.. وإحنا بنقول للناس بلاش تجمعات، مينفعش نعمل الغلط".أضاف مذيع مساء DMC: "لو وزيرة الصحة كانت ألغت المؤتمر اليوم كان هيكون أحسن والكل كان هيرحب بكده.. بس مكنش يتْعمل بالشكل ده".