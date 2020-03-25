مطروح: متابعة رصد الأعراض الإكلينيكية وتقصى التاريخ الوبائى

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح ضد فيروس كورونا مع أخذ الاحتياطات اللازمة.وأعلنت محافظة مطروح في بيان إعلامي لها أنه تجرى متابعة رصد الأعراض الإكلينيكية وتقصي التاريخ الوبائي بجميع منافذ الدخول من المحافظات الأخري إلى مطروح، والكشف على جميع المواطنين القادمين إلى المحافظة من المحافظات الأخرى بجميع مداخل المحافظة.يذكر أن صحة مطروح أعلنت في بيان إعلامي سابق لها أنه تم الكشف الحرارى على المتعاملين مع ماكينات الصرف الآلى، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بمطروح.