نصائح الصحة للتعامل مع الأسرة لتفادى عدوى كورونا

















قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الأسابيع الثلاثة المقبلة مهمة جدًا فى إطار مواجهة فيروس كورونا.وحذرت وزارة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي، من تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف، وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة، مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون.وقالت وزارة الصحة والسكان: يجب ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بين المترددين على ماكينات الصراف الآلي أثناء عملية الانتظار، مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، كما طالبت الصحة بتفعيل خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي- إن أمكن- واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا.