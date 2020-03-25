الصحة: أعراض كورونا لا تظهر على الشباب والخوف على الحوامل وكبار السن





اقرأ أيضاً:

قالت الدكتور هالة زايد، إنه يجب على أي شخص تظهر عليه الأعراض التوجه لمستشفيات الحميات الموجودة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه يتم إجراء التحاليل في 21 معملًا مركزيا على مستوى المحافظات بالجمهورية.وأضافت زايد: أعراض فيروس كورونا، لا تظهر على الشباب، لافتة إلى أنه عند الإصابة بالمرض لا تظهر عليهم الأعراض ويستطيع التغلب عليه، ولكن الخوف كله على الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.وأوضحت أن مستشفى جامعة أسيوط سترتبط بدءًا من اليوم للمعامل المركزية بالقاهرة مما يساهم في ظهور نتائج التحاليل سريعًا.