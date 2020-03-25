بعد غلق المدارس.. هل يمكن أن يلتقي الأطفال في منزل أحدهم؟

تغلق منشآت رعاية الأطفال والمدارس أبوابها في المزيد والمزيد من المدن حول العالم، في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).لا تقلقوا سوف أحول غرفة المعيشة عندي إلى مركز بديل لمنشأة رعاية الأطفال! يقول الخبراء إن هذه فكرة سيئة.من المرجح أن يعاني الكثير من آباء الأطفال الصغار حول العالم عندما يضطرون للعمل من المنزل والاعتناء بأطفالهم في نفس الوقت. ومن ناحية أخرى من المرجح أن يشتاق الأطفال الأصغر سنا إلى زملاء اللعب.إلا أن علماء الفيروسات مثل هؤلاء في الجمعية الألمانية للأمراض المعدية ينصحون صراحة بعدم إقامة دار حضانة بديل في منزل أحد الآباء.لأن هذا لن يؤدي سوى إلى إفساد فائدة الابتعاد الاجتماعي وزيادة خطر العدوى. وبتعبير آخر، هذا بالضبط عكس المرجو من غلق منشآت رعاية الأطفال والمدارس.وهذا ينطوي حتى على مجازفة أكبر إذا ما اشتمل على عدد أكبر من الأطفال وإذا ما خالط الآباء والأطفال أشخاصا مختلفين في أيام مختلفة.