تعليق الخدمات الحكومية أسبوعين.. ومليار جنيه لوزارة الصحة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تعليق العمل بالخدمات الحكومية، ومنها مكاتب المرور والشهر العقاري والجوازات، أسبوعين، باستثناء مكاتب الصحة.وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم توجيه أجهزة الدولة للتعامل بحسم مع المخالفين للقرارات والإجراءات الاحترازية، وتخفيض أعداد العمالة الخاصة داخل الشركات.وكشف رئيس الوزراء عن تدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.