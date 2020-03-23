الصين تمد أوكرانيا بـ250 ألف آلة لتشخيص «كورونا» (فيديو)

أذاعت فضائية "روسيا اليوم" لقطات يظهر من خلالها وصول طائرة القوات الأوكرانية، اليوم الإثنين، إلى كييف قادمة من الصين وتحمل على متنها 250 ألف آلة لتشخيص المشتبه بهم في الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، إغلاق المقاهي والمطاعم ومنع التنقل إلى المدن الأخرى، بسبب فيروس كورونا الجديد، وفق صحيفة "كييغ بوست".وقرّرت أوكرانيا إغلاق حدودها للمواطنين الأجانب لمدة أسبوعين لمنع انتشار الفيروس التاجي في 15 مارس، بعد 48 ساعة من إعلان مجلس الأمن القومي الإجراء.وسيستمر الحظر حتى 29 مارس، و"سيسمح فقط للأشخاص العاملين في مؤسسات الدبلوماسية والمنظمات مثل الأمم المتحدة واليونيسف وما إلى ذلك بدخول أوكرانيا".