سوريا: «الأسد» بحث مع وزير الدفاع الروسي حماية النفط

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له لبحث العديد من القضايا المشتركة.وأوضحت رئاسة الجمهورية السورية في بيان لها أن الأسد وشويغو بحثا خلال اللقاء اليوم الوضع في منطقة الجزيرة واستمرار عملية السطو الأميركية على النفط والثروات السورية، والخطوات التي تتخذها الدولة السورية لاستعادة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية.كما تناولت محادثات الجانبين وفقا للبيان الجهود التي تبذلها القيادة الروسية على الصعيدين الإقليمي والدولي لكسر الحصار ورفع العقوبات والعزل عن الشعب السوري.وأكدت البيان السوري أنه كان هناك توافق في الآراء حول السياسات والخطوات المشتركة في المرحلة المقبلة.