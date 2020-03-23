فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية جثة شاب عثر عليها بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بفحص بلاغات التغيب التي حررت داخل الأقسام لتحديد هوية جثة شاب تم العثور عليه بمقلب قمامة بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس، وبها آثار تعذيب وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.كان بلاغ ورد لرئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة، تفيد بالعثور على جثة ملقاة بالقمامة بطريق شبرامنت، بنطاق المركز، على الفور انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبإجراء الفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية بالعقد الثاني من العمر، عثر عليه مقتولا وبه آثار تعذيب في مناطق مختلفة من جسده، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته.