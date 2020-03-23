وفاة اللواء شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا

توفى، اليوم الاثنين، اللواء شفيع عبدالحليم داوود، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مشاركته في أعمال مكافحة المرض بالبلاد.ونعت القوات المسلحة، في بيان لها، الفقيد، مؤكدة أن هذا يأتي استمرارًا لتضحيات أبنائها لحماية الوطن.وتعد وفاة اللواء شفيع هى الحالة الثانية بعد بعد إعلان وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه فى أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته.