الباز: الجزيرة تتعامل مع مصر في أزمة كورونا بـ«انحطاط»

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن قناة الجزيرة الإخوانية تتعامل مع مصر في أزمة فيروس كورونا بمنتهى الانحطاط.وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن فيروس كورونا مشكلة إنسانية يعاني منها دول دول العالم، ولكن قناة الجزيرة تتجاهل كل دول العالم وتركز فقط على مصر، وتحاول ترديد الشائعات حيال إجراءات الدولة.وأضاف الباز أن الرئيس السيسي في كلمته اليوم أشار إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتي حاولت على مدار تاريخها بث الشائعات وتسليط الضوء على السلبيات فقط.