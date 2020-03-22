موعد وقنوات عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع

موعد ومكان عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع

التصوير بالتزامن مع العرض

مؤلفي الموسم الرابع من حكايات بنات

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ويدرس صناع العمل تصوير الموسم الخامس على الفور وعرضه خلال شهر رمضان المقبل، ليخوض السباق الدرامي في الشهر الكريم لعام 2020، والمسلسل أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة تي فيجن للمنتج طارق الجنايني، حيث تم التعاقد على تقديم جزئين جديدين من العمل، بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحًا جيدًا مع الجمهور.



أبطال المسلسل

يشارك في بطولة الجزء الجديد فنانات مختلفات عن بطلال المواسم الأولى وهم الفنانة ميرنا نور الدين، وهاجر أحمد، وهند عبد الحليم، وأسماء جلال، ومحمد يسري، ورمزي لينير، وحازم إيهاب، وتامر هاشم، وكريم العمري، وأحمد كرارة، وأحمد طلعت وغيرهم. ويدرس صناع العمل تصوير الموسم الخامس على الفور وعرضه خلال شهر رمضان المقبل، ليخوض السباق الدرامي في الشهر الكريم لعام 2020، والمسلسل أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة تي فيجن للمنتج طارق الجنايني، حيث تم التعاقد على تقديم جزئين جديدين من العمل، بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحًا جيدًا مع الجمهور.يشارك في بطولة الجزء الجديد فنانات مختلفات عن بطلال المواسم الأولى وهم الفنانة ميرنا نور الدين، وهاجر أحمد، وهند عبد الحليم، وأسماء جلال، ومحمد يسري، ورمزي لينير، وحازم إيهاب، وتامر هاشم، وكريم العمري، وأحمد كرارة، وأحمد طلعت وغيرهم.

انطلقت أولى حلقات مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع مساء أمس السبت، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، على شاشة ON، وحقق نسب مشاهدة عالية بعرض أول حلقة منه فقط، حيث كان ينتظره العديد من متابعي أجزائه الثلاثة الأولى.ويعرض العمل من السبت للأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة ON، في تمام الساعة السابعة مساءًا.ولم ينتهي صناع مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع من تصوير كافة المشاهد، ويواصل المخرج مصطفى أبو سيف التصوير والمحتمل استمراره لأسابيع بالتزامن مع عرضه على شاشة التلفزيون.الموسم الرابع من مسلسل "حكايات بنات" أحد أعمال ورشة كتابة شركة "كلوك وورك تيمبتيشن" للمؤلف محمد أمين راضي، ويتولى كتابة العمل كل من نهال سماحة وماريان هاني ومحمد عبد العزيز، تحت إشراف الكاتب أحمد شوقي.