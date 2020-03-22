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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد وقنوات عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع

الأحد 22/مارس/2020 - 01:01 م
حكايات بنات
حكايات بنات
منار إبراهيم
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انطلقت أولى حلقات مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع مساء أمس السبت، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، على شاشة ON، وحقق نسب مشاهدة عالية بعرض أول حلقة منه فقط، حيث كان ينتظره العديد من متابعي أجزائه الثلاثة الأولى.

موعد ومكان عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع


ويعرض العمل من السبت للأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة ON، في تمام الساعة السابعة مساءًا.

التصوير بالتزامن مع العرض

ولم ينتهي صناع مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع من تصوير كافة المشاهد، ويواصل المخرج مصطفى أبو سيف التصوير والمحتمل استمراره لأسابيع بالتزامن مع عرضه على شاشة التلفزيون.

مؤلفي الموسم الرابع من حكايات بنات


الموسم الرابع من مسلسل "حكايات بنات" أحد أعمال ورشة كتابة شركة "كلوك وورك تيمبتيشن" للمؤلف محمد أمين راضي، ويتولى كتابة العمل كل من نهال سماحة وماريان هاني ومحمد عبد العزيز، تحت إشراف الكاتب أحمد شوقي.

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جزء خامس في رمضان 2020


ويدرس صناع العمل تصوير الموسم الخامس على الفور وعرضه خلال شهر رمضان المقبل، ليخوض السباق الدرامي في الشهر الكريم لعام 2020، والمسلسل أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة تي فيجن للمنتج طارق الجنايني، حيث تم التعاقد على تقديم جزئين جديدين من العمل، بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحًا جيدًا مع الجمهور.

أبطال المسلسل


يشارك في بطولة الجزء الجديد فنانات مختلفات عن بطلال المواسم الأولى وهم الفنانة ميرنا نور الدين، وهاجر أحمد، وهند عبد الحليم، وأسماء جلال، ومحمد يسري، ورمزي لينير، وحازم إيهاب، وتامر هاشم، وكريم العمري، وأحمد كرارة، وأحمد طلعت وغيرهم.

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