ياسمين عبد العزيز في معسكر مغلق بسبب «ونحب تاني ليه»

دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في معسكر مغلق للانتهاء من تصوير باقي مشاهدها فى مسلسل "ونحب تاني ليه" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وقال مصدر من داخل العمل لـ"الدستور" إن المخرج مصطفى فكري قرر منع الإجازات عن كل النجوم وعلى رأسهم ياسمين عبد العزيز بطلة المسلسل، وقرر تكثيف ساعات العمل من أجل الانتهاء من التصوير وتسليم الحلقات للمونتاج حتى تكون جاهزة للعرض في شهر رمضان المقبل.يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي.