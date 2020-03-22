عبدالغفار: لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث بعد أسبوع

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن الوزارة وضعت خططا بديلة لإجراء امتحانات نهاية العام حتى 1 يونيو المقبل.وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، مع الإعلامي وائل الابراشي، أنه لايوجد مخلوق على وجه الأرض يمكن أن يتنبأ بما يحدث بعد أسبوع، لكننا وضعنا خطتنا والخطط البديلة حتى 1 يونيو المقبل.وأوضح أنه من الممكن تأجيل امتحانات نهاية العام المقرر إقامتها بداية من 30 مايو طبقا لمستجدات الأمور بشأن فيروس «كورونا».كما بيّن أن المجلس الأعلى للجماعات فى حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن ما يهم فى الوقت الحالي هي مصلحة الطلاب والحفاظ على صحة المواطنين.واستدرك: «لكن الوزارة تبذل قصارى جهدها حتى يتم إجراء امتحانات نهاية العام الدراسى وعدم الغاء العام الدراسى»، مستبعدًا فكرة انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى فى التعليم الجامعى دون إجراء الامتحانات.