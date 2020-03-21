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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب نفسي يكشف سبب إنكار المصريين لخطورة «كورونا»

السبت 21/مارس/2020 - 10:26 م
كورونا
كورونا
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قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، إن الشعب المصري ظن أنه بسبب أكل الفسيخ لن يصاب بفيروس كورونا، لافتا إلى أن المصريين تعاملوا مع كورونا بسخرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الشخص عندما يموت شخص عزيز عليه يحدث له حالة من الإنكار لوفاة هذا الشخص، بعدها يبدأ يقتنع بأن هذا الشخص مات، وهذا هو الوضع مع المصريين.

وتابع: "الشعب أنكر وجود فيروس كورونا، وبعدها بفترة بدأ يشعر بالخطر من هذا الفيروس المميت".

ولفت "بحري"، إلى أن الطريق الصحيح للتعامل مع المصريين هو طريق الإقناع بخطوة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجميع الآن يسال كيف يقتل الوقت وكيفية الاستفادة من الوجود في المنزل

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