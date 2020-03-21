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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعتزم إرسال أخصائيين ومعدات طبية إلى إيطاليا لمكافحة «كورونا»

السبت 21/مارس/2020 - 08:46 م
بوتين
بوتين
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اعتزام بلاده إرسال مختصين ومعدات طبية لإيطاليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

قال الكرملين في بيان إن "بوتين تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، وتناولا الموقف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتبعة للحد من انتشاره"، وأكد بوتين خلال الاتصال "استعداد روسيا لتقديم مساعدة فورية لإيطاليا لمكافحة الفيروس".

وأعرب بوتين عن دعمه لإيطاليا شعبا وقيادة، وفقا للبيان، خلال "الوضع الوبائي الصعب".

وصرح بوتين أن "موسكو خططت لتزويد إيطاليا بمعدات وقائية وطبية، ومجمعات متنقلة لمكافحة العدوى، وفرق من المتخصصين الروس لكبح انتشار الوباء".

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