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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي للأم المصرية في عيدها: «خلي أفراد أسرتك في البيت»

السبت 21/مارس/2020 - 07:54 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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هنأ الإعلامي نشأت الديهي، أمهات وسيدات مصر بمناسبة عيد الأم، مناشدا الأم المصرية بالحفاظ على أسرتها وحثهم على البقاء في المنزل.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت: "مسئولية كبيرة عليكي لكن بقولك لمي أسرتك وخليهم في البيت".

وتابع أنه رغم الظروف التي نمر بها لا يمكن أن ننسى الأم في عيدها، فالأم هي الحب الحقيقي الوحيد الصادق والمجرد التي تستنزف نفسها من أجل أبنائها.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنأ اليوم الأم المصرية عبر صفحته، قائلًا: "في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا. إلى من ندين لها بما غرسته في قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح، إلى أمي.. التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان".

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