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وزيرة الصحة: وباء كورونا لا يحتمل الأخطاء و«ربنا يبعد عنا الشر»

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:40 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
أحمد عبد الرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إننا بفضل الله وبفضل المجهود المبذولة على أرض الواقع وقرارات القيادة السياسية، تمكنا من تقليل الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا ونحسن علاج الناس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": أن نسب الشفاء محترمة جدًا، ولابد أن نحافظ على ذلك ويجب على الناس أن تلتزم، والالتزام الفردي لا يخص شخص لوحده وإنما يخص دولة ومجتمع بأكمله.

ودعت زايد، المواطنين إلى الالتزام بعدم الزيارات الكثيرة والخروج المتكرر والكثير، ولابد أن نتعب قليلًا "وربنا يبعد عنا الشر"، ونحن حتى هذه اللحظة من أنجح الدول التى اتخذت إجراءات وتحققهها بإيجابية ولا بد أن نستمر على ذلك لأن هذا النوع من الوباء لا يحتمل الأخطاء.

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