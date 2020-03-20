وزيرة الصحة في عيد الأم: «خايفين على كبار السن»

دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، المواطنين إلى توخي الحذر في الاحتفال بعيد الأم ورفقًا بالأمهات، معلقة: «عايزه أهني كل الأمهات.. واللي بيحب أمه إحنا خايفين على كبار السن».وأضافت هالة زايد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»: «أرجوكم في عيد الأم التخالط مضر وهم بيكونوا تعبانين فناخد بالنا من الموضوع ده جدًا.. أنت ما تعرفش أنت عندك المرض وحامل له أم لا.. فرفقا بكبار السن والحوامل».