وزيرة الصحة في عيد الأم: «خايفين على كبار السن»
الجمعة 20/مارس/2020 - 11:28 م
أحمد عبد الرازقطباعة
دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، المواطنين إلى توخي الحذر في الاحتفال بعيد الأم ورفقًا بالأمهات، معلقة: «عايزه أهني كل الأمهات.. واللي بيحب أمه إحنا خايفين على كبار السن».
وأضافت هالة زايد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»: «أرجوكم في عيد الأم التخالط مضر وهم بيكونوا تعبانين فناخد بالنا من الموضوع ده جدًا.. أنت ما تعرفش أنت عندك المرض وحامل له أم لا.. فرفقا بكبار السن والحوامل».
وأضافت هالة زايد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»: «أرجوكم في عيد الأم التخالط مضر وهم بيكونوا تعبانين فناخد بالنا من الموضوع ده جدًا.. أنت ما تعرفش أنت عندك المرض وحامل له أم لا.. فرفقا بكبار السن والحوامل».