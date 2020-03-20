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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تواجد ميداني مكثف لقيادات الداخلية لتنفيذ قرار غلق المحال

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:54 م
قرار غلق المحال
قرار غلق المحال
عمرو المزيدي
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حرصت قيادات وزارة الداخلية على التواجد الميداني في إطار جهود الدولة لحد من انتشار فيروس كورونا، والخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية، والأندية الرياضية.

ووجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق كافة القيادات الإشرافية بالتواجد الميداني في الشارع والعمل على تنفيذ عمليات الغلق والتعامل بمنتهى الحزم مع أي خروقات للقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة وأماكن التجمعات والكافيهات والسينمات والمولات تواجد أمني مكثف، وقاموا بمتابعة كافة المقاهي ومراكز التجمعات، وقاموا بتشميع عدد من المحلات المخالفة.

كما شهدت المحافظات مرورات ليلية من جانب القيادات الإشرافية بمرافقة رجال المباحث الجنائية للتنبيه على أصحاب المحلات بالتزام بالغلق، مع تخصيص دوريات أمنية لمتابعة قرارات التنفيذ والتشجيع الفوري.

ويأتي ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على سلامة المواطنين واتساقًا مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وإنفاذًا للقرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020.

فإن أجهزة وزارة الداخلية تواصل متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لالتزام أصحاب المنشآت المشار إليها بالمواعيد المقررة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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