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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ اليوم الخميس 13-6-2024 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

واصلت أسعار الفراخ تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس في بورصة الدواجن الرئيسية، بعد أن تجاوزت مستوى الـ٩٠ جنيهًا لعدة أسابيع، حيث تراجعت مرة أخرى لمستوى 80 جنيهًا، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الخميس 13-6-2024  في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء، خلال تعاملات اليوم الخميس، استقرار سعري عند التراجعات التي سجلتها منذ عدة أيام، والتي أرجعها العاملون في صناعة الدواجن إلى اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي يتجه فيه المصريون إلى لحوم الأضاحي، فيقل الإقبال على تناول الفراخ مما يتسبب في تراجع أسعارها، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 88 جنيهًا، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك. 

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أسعار الدواجن اليوم 

سعر الفراخ الساسو  104 جنيهات. 

أسعار الفراخ  أمهات بيضاء  72 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت  أبيض  25 جنيهًا.

كتكوت  ساسو 17 جنيهًا.

القاهرة للدواجن  أربو 33  جنيهًا. 

نيوهوب إيجيبت للدواجن 36 جنيهًا. 

الفيروز(زلط/أبو زيد)  29.5 جنيه.

الوطنية كب  35.5 جنيه.

الوادي  روص 30.5 جنيه.

العناني 34  جنيهًا.

روزي 30 جنيهًا.

طنبول روص 32  جنيهًا.

نيوجين 36 جنيهًا.   

عاصم الخرصاوى  27  جنيهًا.

القصبي   إي أر 30 جنيهًا.

رواد النيل 33.5 جنيه.

كتكوت أبيض شركات 36 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان  23.25 جنيه.

كتكوت ساسو 19 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 20 جنيهًا.  

كتكوت بلدي 8 جنيهات.     

كتكوت هجين 16 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 

كرتونة بيض أبيض 151 جنيهًا.

كرتونة بيض أحمر 152 جنيهًا.

كرتونة بيض بلدي  126 جنيهًا.

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8 جنيهات.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

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سعر الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12-6-2024

أسعار الفراخ بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء كرتونة بيض أبيض كرتونة بيض أحمر كرتونة بيض بلدي

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