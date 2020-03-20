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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجاهدي خلق: نظام الملالي يدعم الإرهاب في ظل تفشي كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:36 م
الملالي
الملالي
منار أحمد
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أفاد تقرير لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اليوم، بأنه في ظل تفشي فيروس كورونا في إيران بحياة كثير من الأفراد يوميًا، توفي ما لايقل عن 7000 شخصًا حتى الآن.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن نظام الملالي خصص ميزانية جامعة المصطفى لتدريب المرتزقة في الدول الأجنبية لنشر الإرهاب والأصولية، بما يعادل ميزانية تجهيز المستشفيات لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف التقرير: «يدل هذا الأمر على أن نظام الملالي لن يكف عن تصدير الإرهاب تحت أي ظروف، وعلى العكس من ذلك، فإنه ينفق جميع الأموال الممنوحة له تحت أي عنوان في تمويل الإرهاب وإشعال الحروب بدلًا من مكافحة فيروس كورونا، فتزامنًا مع إبلاغ محمد باقر نوبخت، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس هيئة التخطيط والميزانية في نظام الملالي، عن تخصيص 400 مليار تومان( مايعادل 300 مليون دولار) لتجهيز المستشفيات في طهران وتوفير الأدوات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا بفعالية، كما أعلن عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عن الموافقة على ميزانية 2020 وعدم تعارضها مع الشريعة والدستور.. الميزانية التي يقدر فيها نصيب 22 مؤسسة دينية وثقافية في العام الجديد (بما في ذلك المقر العام لإقامة الصلاة، ومركز رعاية شؤون المساجد، وجمعية آل البيت العالمية، ومجلس وضع سياسات أئمة صلاة الجمعة وغير ذلك) بـ 3 آلاف و24 مليار تومان، وتم تخصيص 308 مليار تومان (ما يعادل 26 مليون دولار) من ميزانية 2020 لجامعة المصطفى، المسؤولة عن تعليم الطلبة والدعاة الدينيين الأجانب، ومن بينهم الطلبة الصينيين، وتم تسليط الضوء على اسم جامعة المصطفى عندما نُشرت تقارير حول دور الطلاب الصينيين في مدينة قم في تفشي فيروس كورونا».

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