التعليم: «6 ابتدائي» سنة نقل عادية ويسري عليها قرار الوزير

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، لـ"الدستور"، إن الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية، وصدر قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم فى عام 2017، وبناء عليه فإن الصف السادس الابتدائي ليس له امتحان ويسري عليه القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم، أمس.وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة قرارات بشأن مصير الطلاب، وأعلن الوزير عن منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا موجودين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط: https:edmodo.orgكان من أبرز القرارات أنه من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل)، لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي، والاكتفاء بعمل مشروع بحثي لكل مادة على المنصة الإلكترونية.