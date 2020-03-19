مسؤول بـ«الصحة» يوضح كيفية التعامل مع المصابين بكورونا (فيديو)

قال الدكتور وجدي أمين، مدير الأمراض الصحية بوزارة الصحة، إنه عند الاشتباه في أي حالة مصابة بفيروس كورونا يتم التوجه إلى مستشفى الحميات الموجودة في كل محافظة؛ ليتم فرز الحالة والتأكد إذا كانت كورونا أم لا، وإذا كانت كورونا يتم عزل الحالة.وأضاف مدير الأمراض الصحية بوزارة الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه بعد ذلك يتم ترصد كل المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا حتى يتم التأكد من سلامتهم.وأوضح أن أعراض فيروس كورونا متشابهة مع الإنفلونزا العادية، ولكن الشيء الذي يؤكد الإصابة في مرحلة الاشتباه أن يكون الشخص خالط حالة إيجابية أو أتى من الخارج.